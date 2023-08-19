Некрасова (-) Соломонида Антипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (-) Соломонида Антипова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1693

Дата смерти

1769

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1725

Дочь: Федосья Петровна

Отец ребёнка: Некрасов Петр Дорофеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1727

Сын: Некрасов Петр Петров

Отец ребёнка: Некрасов Петр Дорофеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Дьякова Катерина Петровна

Отец ребёнка: Некрасов Петр Дорофеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Петр Дорофеевич

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1769
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область