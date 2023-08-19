Некрасова (-) Соломонида Антипова
Место рождения
Дата рождения1693
Дата смерти1769
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1725
Дочь: Федосья Петровна
Отец ребёнка: Некрасов Петр Дорофеевич
Рождение ребёнка
1727
Сын: Некрасов Петр Петров
Отец ребёнка: Некрасов Петр Дорофеевич
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Дьякова Катерина Петровна
Отец ребёнка: Некрасов Петр Дорофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1769