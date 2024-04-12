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Некрасов Алексей М.

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1771

Дата смерти

12.08.1823

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Некрасов Петр Петров

Мать: Некрасова Авдотья Никитина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
11.01.1792

Жена: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1793

Сын: Некрасов Павел Алексеев

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Яковлева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Некрасова Катерина Алексеева

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Яковлева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Праскева Алексеева

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Яковлева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.03.1805

Дочь: Дарья Алексеева

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Яковлева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.07.1808

Сын: Некрасов Илья Алексеев

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Яковлева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Некрасов Иван Алексеев

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Яковлева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.11.1812

Сын: Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Яковлева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Авдотья Яковлева

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
12.08.1823
Причина смерти: чахоткою
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