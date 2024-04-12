Некрасов Алексей М.
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смерти12.08.1823
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Некрасов Петр Петров
Рождение ребёнка
15.12.1793
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Яковлева
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Некрасова Катерина Алексеева
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Яковлева
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Праскева Алексеева
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Яковлева
Рождение ребёнка
09.03.1805
Дочь: Дарья Алексеева
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Яковлева
Рождение ребёнка
12.07.1808
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Яковлева
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Яковлева
Рождение ребёнка
03.11.1812
Сын: Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.08.1823
Причина смерти: чахоткою