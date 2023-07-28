Некрасов Павел Алексеев
Место рождения
Дата рождения15.12.1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1793
Отец: Некрасов Алексей М.
Бракосочетание
05.02.1819
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Некрасова Ефимия Тимофеевна
Бракосочетание
07.02.1845
Жена: Некрасова Дарья Андреева
Рождение ребёнка
21.08.1852
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: Некрасова Дарья Андреева
Рождение ребёнка
19.07.1855
Мать ребёнка: Некрасова Дарья Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно