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Некрасов Павел Алексеев

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

15.12.1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1793

Отец: Некрасов Алексей М.

Мать: Некрасова Авдотья Яковлева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
05.02.1819

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Некрасов Алексей Павлов

Мать ребёнка: Некрасова Ефимия Тимофеевна

Бракосочетание
07.02.1845

Жена: Некрасова Дарья Андреева

Рождение ребёнка
21.08.1852

Дочь: Анна Павловна

Мать ребёнка: Некрасова Дарья Андреева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.07.1855

Сын: Некрасов Илья Павлович

Мать ребёнка: Некрасова Дарья Андреева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Ефимия Тимофеевна

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно