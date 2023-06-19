Некрасова (Некрасова) Авдотья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасова (Некрасова) Авдотья Яковлева

Некрасова (Некрасова) Авдотья Яковлева

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

04.08.1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1772

Отец: Некрасов Яков Аверкиев

Мать: Некрасова Марья Григорьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.12.1793

Сын: Некрасов Павел Алексеев

Отец ребёнка: Некрасов Алексей М.

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Некрасова Катерина Алексеева

Отец ребёнка: Некрасов Алексей М.

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Праскева Алексеева

Отец ребёнка: Некрасов Алексей М.

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.03.1805

Дочь: Дарья Алексеева

Отец ребёнка: Некрасов Алексей М.

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.07.1808

Сын: Некрасов Илья Алексеев

Отец ребёнка: Некрасов Алексей М.

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Некрасов Иван Алексеев

Отец ребёнка: Некрасов Алексей М.

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.11.1812

Сын: Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Некрасов Алексей М.

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Алексей М.

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно