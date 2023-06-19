Некрасова (Некрасова) Авдотья Яковлева
Место рождения
Дата рождения04.08.1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1772
Отец: Некрасов Яков Аверкиев
Рождение ребёнка
15.12.1793
Отец ребёнка: Некрасов Алексей М.
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Некрасова Катерина Алексеева
Отец ребёнка: Некрасов Алексей М.
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Праскева Алексеева
Отец ребёнка: Некрасов Алексей М.
Рождение ребёнка
09.03.1805
Дочь: Дарья Алексеева
Отец ребёнка: Некрасов Алексей М.
Рождение ребёнка
12.07.1808
Отец ребёнка: Некрасов Алексей М.
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Некрасов Алексей М.
Рождение ребёнка
03.11.1812
Сын: Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Некрасов Алексей М.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Некрасов Алексей М.
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно