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(Некрасова) Дарья Алексеева

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

09.03.1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1805

Отец: Некрасов Алексей М.

Мать: Некрасова Авдотья Яковлева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
28.01.1829

Муж: Посохин Тимофей Петрович

Рождение ребёнка
27.12.1829

Сын: Посохин Федор Тимофеев

Отец ребёнка: Посохин Тимофей Петрович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.01.1832

Сын: Посохин Алексей Тимофеев

Отец ребёнка: Посохин Тимофей Петрович

Осташков, Осташковский, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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