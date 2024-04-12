(Некрасова) Дарья Алексеева
Место рождения
Дата рождения09.03.1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1805
Отец: Некрасов Алексей М.
Бракосочетание
28.01.1829
Рождение ребёнка
27.12.1829
Отец ребёнка: Посохин Тимофей Петрович
Рождение ребёнка
07.01.1832
Отец ребёнка: Посохин Тимофей Петрович
Осташков, Осташковский, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно