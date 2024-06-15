Посохин Тимофей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смерти04.08.1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Посохин Петр Семенов
Мать: Посохина Дарья Никитина
Бракосочетание
28.01.1829
Рождение ребёнка
27.12.1829
Мать ребёнка: (Некрасова) Дарья Алексеева
Смерть
04.08.1831
Рождение ребёнка
07.01.1832
Мать ребёнка: (Некрасова) Дарья Алексеева
Осташков, Осташковский, Тверская область