Посохин Тимофей Петрович 1806 — найти родственников по фамилии на Familio
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Посохин Тимофей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

04.08.1831

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Посохин Петр Семенов

Мать: Посохина Дарья Никитина

Бракосочетание
28.01.1829

Жена: (Некрасова) Дарья Алексеева

Рождение ребёнка
27.12.1829

Сын: Посохин Федор Тимофеев

Мать ребёнка: (Некрасова) Дарья Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
04.08.1831
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.01.1832

Сын: Посохин Алексей Тимофеев

Мать ребёнка: (Некрасова) Дарья Алексеева

Осташков, Осташковский, Тверская область

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