Посохин Петр Семенов
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смертиДо 1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Посохин Семен Филимонов
Мать: Посохина Ефимия Семенова
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Посохина Гликерия Петрова
Мать ребёнка: Посохина Дарья Никитина
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Праскева Петрова
Мать ребёнка: Посохина Дарья Никитина
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Посохина Дарья Никитина
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Посохина Дарья Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Посохина Дарья Никитина
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1845