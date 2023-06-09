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Посохин Петр Семенов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1774

Дата смерти

До 1845

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Посохин Семен Филимонов

Мать: Посохина Ефимия Семенова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Посохина Гликерия Петрова

Мать ребёнка: Посохина Дарья Никитина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Праскева Петрова

Мать ребёнка: Посохина Дарья Никитина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Посохин Иван Петрович

Мать ребёнка: Посохина Дарья Никитина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Посохин Тимофей Петрович

Мать ребёнка: Посохина Дарья Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Посохина Дарья Никитина

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1845
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область