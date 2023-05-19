Некрасова (Некрасова) Дарья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смерти01.04.1907
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Бракосочетание
07.02.1845
Рождение ребёнка
21.08.1852
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Некрасов Павел Алексеев
Рождение ребёнка
19.07.1855
Отец ребёнка: Некрасов Павел Алексеев
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.04.1907
Причина смерти: старость