Некрасова (Некрасова) Дарья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Некрасова) Дарья Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

01.04.1907

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Некрасов Андрей Яковлевич

Мать: Некрасова Фекла Никифорова

Бракосочетание
07.02.1845

Муж: Некрасов Павел Алексеев

Рождение ребёнка
21.08.1852

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Некрасов Павел Алексеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.07.1855

Сын: Некрасов Илья Павлович

Отец ребёнка: Некрасов Павел Алексеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
01.04.1907
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: старость