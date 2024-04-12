Некрасов Ефим Петрович
Место рождения
Дата рождения1751
Дата смерти20.11.1798
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Некрасов Петр Петров
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Некрасова Агрипена Ефимовна
Мать ребёнка: Некрасова Марья Иванова
Рождение ребёнка
1779
Сын: Некрасов Иван Ефимов
Мать ребёнка: Некрасова Марья Иванова
Рождение ребёнка
09.05.1784
Сын: Некрасов Николай Ефимович
Мать ребёнка: Некрасова Марья Иванова
Рождение ребёнка
1788
Мать ребёнка: Некрасова Марья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Некрасова Марья Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.11.1798
Причина смерти: скоропостижно