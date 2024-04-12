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Некрасов Ефим Петрович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1751

Дата смерти

20.11.1798

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Некрасов Петр Петров

Мать: Некрасова Авдотья Никитина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Некрасова Агрипена Ефимовна

Мать ребёнка: Некрасова Марья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Некрасов Иван Ефимов

Мать ребёнка: Некрасова Марья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.05.1784

Сын: Некрасов Николай Ефимович

Мать ребёнка: Некрасова Марья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Некрасов Петр Ефимович

Мать ребёнка: Некрасова Марья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Марья Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
20.11.1798
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: скоропостижно
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