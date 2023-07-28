Некрасов Петр Ефимович
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смерти12.01.1815
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Некрасов Ефим Петрович
Мать: Некрасова Марья Иванова
Бракосочетание
18.01.1809
Жена: Наталья Васильева
Рождение ребёнка
10.11.1809
Дочь: Стефанида Петрова
Мать ребёнка: Наталья Васильева
Рождение ребёнка
23.12.1811
Мать ребёнка: Наталья Васильева
Рождение ребёнка
23.05.1814
Дочь: Дмитрова Федосья Петрова
Мать ребёнка: Наталья Васильева
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.01.1815
Причина смерти: водянкою