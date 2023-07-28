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Некрасов Петр Ефимович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1788

Дата смерти

12.01.1815

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Некрасов Ефим Петрович

Мать: Некрасова Марья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
18.01.1809

Жена: Наталья Васильева

Рождение ребёнка
10.11.1809

Дочь: Стефанида Петрова

Мать ребёнка: Наталья Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.12.1811

Сын: Некрасов Иван Петрович

Мать ребёнка: Наталья Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.05.1814

Дочь: Дмитрова Федосья Петрова

Мать ребёнка: Наталья Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
12.01.1815
Причина смерти: водянкою