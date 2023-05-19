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Некрасов Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

1790

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Некрасов Петр Петров

Мать: Некрасова Авдотья Никитина

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Афимья Никитина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.02.1781

Сын: Некрасов Василий Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Афимья Никитина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.01.1785

Сын: Некрасов Иван Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Афимья Никитина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.07.1788

Дочь: Праскева Иванова

Мать ребёнка: Некрасова Афимья Никитина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Некрасов Петр Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Афимья Никитина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Афимья Никитина

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1790
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