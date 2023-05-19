Некрасов Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смерти1790
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Некрасов Петр Петров
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Афимья Никитина
Рождение ребёнка
28.02.1781
Сын: Некрасов Василий Иванович
Мать ребёнка: Некрасова Афимья Никитина
Рождение ребёнка
27.01.1785
Мать ребёнка: Некрасова Афимья Никитина
Рождение ребёнка
26.07.1788
Дочь: Праскева Иванова
Мать ребёнка: Некрасова Афимья Никитина
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Некрасова Афимья Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1790