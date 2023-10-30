Некрасова (Малыгина) Афимья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Малыгина) Афимья Никитина

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1757

Дата смерти

06.07.1837

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Малыгин Никита Иудин

Мать: Малыгина Евдокия Тимофеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Петрович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.02.1781

Сын: Некрасов Василий Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Петрович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.01.1785

Сын: Некрасов Иван Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Петрович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.07.1788

Дочь: Праскева Иванова

Отец ребёнка: Некрасов Иван Петрович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Некрасов Петр Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Петрович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Иван Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
дочь священника
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
06.07.1837
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