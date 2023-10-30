Некрасова (Малыгина) Афимья Никитина
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смерти06.07.1837
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Малыгин Никита Иудин
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Петрович
Рождение ребёнка
28.02.1781
Сын: Некрасов Василий Иванович
Отец ребёнка: Некрасов Иван Петрович
Рождение ребёнка
27.01.1785
Отец ребёнка: Некрасов Иван Петрович
Рождение ребёнка
26.07.1788
Дочь: Праскева Иванова
Отец ребёнка: Некрасов Иван Петрович
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Некрасов Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
дочь священника
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.07.1837