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Малыгин Никита Иудин

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Некрасова Афимья Никитина

Мать ребёнка: Малыгина Евдокия Тимофеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Малыгин Федор Никитич

Мать ребёнка: Малыгина Евдокия Тимофеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Никитина

Мать ребёнка: Малыгина Евдокия Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малыгина Евдокия Тимофеева

Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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