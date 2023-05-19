Малыгин Никита Иудин
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Некрасова Афимья Никитина
Мать ребёнка: Малыгина Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
1760
Мать ребёнка: Малыгина Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Никитина
Мать ребёнка: Малыгина Евдокия Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно