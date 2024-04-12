Малыгина (-) Евдокия Тимофеева
Место рождения
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Некрасова Афимья Никитина
Отец ребёнка: Малыгин Никита Иудин
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Малыгин Никита Иудин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Никитина
Отец ребёнка: Малыгин Никита Иудин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малыгин Никита Иудин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно