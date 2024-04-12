Малыгина (-) Евдокия Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малыгина (-) Евдокия Тимофеева

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Некрасова Афимья Никитина

Отец ребёнка: Малыгин Никита Иудин

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Малыгин Федор Никитич

Отец ребёнка: Малыгин Никита Иудин

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Никитина

Отец ребёнка: Малыгин Никита Иудин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малыгин Никита Иудин

Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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