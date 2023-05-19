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Некрасов Иван Иванович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

27.01.1785

Дата смерти

18.06.1842

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1785

Отец: Некрасов Иван Петрович

Мать: Некрасова Афимья Никитина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Некрасов Петр Иванов

Мать ребёнка: Некрасова Наталия Александрова

Рождение ребёнка
21.11.1827

Сын: Некрасов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Наталия Александрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Наталия Александрова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
18.06.1842
Причина смерти: рак
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