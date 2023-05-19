Некрасов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения27.01.1785
Дата смерти18.06.1842
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1785
Отец: Некрасов Иван Петрович
Рождение ребёнка
1819
Сын: Некрасов Петр Иванов
Мать ребёнка: Некрасова Наталия Александрова
Рождение ребёнка
21.11.1827
Мать ребёнка: Некрасова Наталия Александрова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.06.1842
Причина смерти: рак