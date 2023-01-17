Советова (Журавлёва) Евдокия Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1855 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855 ст.
Отец: Журавлёв Фёдор
Мать: не указана
Бракосочетание
17.10.1871 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.03.1873
Отец ребёнка: Советов Иван Елизарович
Рождение ребёнка
09.07.1874
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Советов Иван Елизарович
Рождение ребёнка
12.04.1881
Сын: Советов Каллистрат Иванович
Отец ребёнка: Советов Иван Елизарович
Рождение ребёнка
1883 ст.
Отец ребёнка: Советов Иван Елизарович
Рождение ребёнка
27.10.1884 ст.
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Советов Иван Елизарович
Рождение ребёнка
22.02.1891 ст.
Дочь: Марина Ивановна
Отец ребёнка: Советов Иван Елизарович
Рождение ребёнка
05.09.1892
Отец ребёнка: Советов Иван Елизарович
Смерть
Неизвестно