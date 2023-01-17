Советова (Журавлёва) Евдокия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Советова (Журавлёва) Евдокия Фёдоровна

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Место рождения

Верхняя Колыбелька, Хлевенский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1855 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855 ст.

Отец: Журавлёв Фёдор

Мать: не указана

Верхняя Колыбелька, Хлевенский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
17.10.1871 ст.

Муж: Советов Иван Елизарович

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.03.1873

Сын: Советов Степан Иванович

Отец ребёнка: Советов Иван Елизарович

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.07.1874

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Советов Иван Елизарович

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.04.1881

Сын: Советов Каллистрат Иванович

Отец ребёнка: Советов Иван Елизарович

Рождение ребёнка
1883 ст.

Сын: Советов Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Советов Иван Елизарович

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.10.1884 ст.

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Советов Иван Елизарович

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.02.1891 ст.

Дочь: Марина Ивановна

Отец ребёнка: Советов Иван Елизарович

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.09.1892

Сын: Советов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Советов Иван Елизарович

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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