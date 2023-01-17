Советов (Сурков) Иван Елизарович
Место рождения
Дата рождения19.02.1853 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1853 ст.
Отец: Елизар Гаврилович
Мать: Елизавета Ивановна
Крещение
22.02.1853 ст.
Бракосочетание
17.10.1871 ст.
Рождение ребёнка
26.03.1873
Мать ребёнка: Советова Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
09.07.1874
Дочь: Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Советова Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
12.04.1881
Сын: Советов Каллистрат Иванович
Мать ребёнка: Советова Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
1883 ст.
Мать ребёнка: Советова Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
27.10.1884 ст.
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Советова Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
22.02.1891 ст.
Дочь: Марина Ивановна
Мать ребёнка: Советова Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
05.09.1892
Мать ребёнка: Советова Евдокия Фёдоровна
Смерть
Неизвестно