Советов (Сурков) Иван Елизарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоветов (Сурков) Иван Елизарович

Советов (Сурков) Иван Елизарович

avatar

Место рождения

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

19.02.1853 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1853 ст.

Отец: Елизар Гаврилович

Мать: Елизавета Ивановна

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
22.02.1853 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
17.10.1871 ст.

Жена: Советова Евдокия Фёдоровна

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.03.1873

Сын: Советов Степан Иванович

Мать ребёнка: Советова Евдокия Фёдоровна

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.07.1874

Дочь: Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Советова Евдокия Фёдоровна

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.04.1881

Сын: Советов Каллистрат Иванович

Мать ребёнка: Советова Евдокия Фёдоровна

Рождение ребёнка
1883 ст.

Сын: Советов Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Советова Евдокия Фёдоровна

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.10.1884 ст.

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Советова Евдокия Фёдоровна

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.02.1891 ст.

Дочь: Марина Ивановна

Мать ребёнка: Советова Евдокия Фёдоровна

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.09.1892

Сын: Советов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Советова Евдокия Фёдоровна

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close