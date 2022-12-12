село Верхняя Колыбелька, село Верхняя Колыбелька, Хлевенский муниципальный район, Липецкая область (на 2019) — Familio

Верхняя Колыбелька

Хлевенский муниципальный район, Липецкая область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Землянский уезд
1634Верхняя Колыбелка, с. каз.при рч. Колыбелке.401630013821517Церковь православная.
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1635Верхняя Колыбелка, с. вл.при рч. Колыбелке.40161399104Церковь православная.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Землянский уезд, Дмитряшевская волость
663. В. Колыбелька, село бывшее владельческое и государственное, при речке Колыбельке, дворов 587, жителей 3255, 2 церкви православных, 3 лавки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Липецкая область, Хлевенский район
79087Верхняя Колыбелькасело52°11'00"38°55'00"N-37-138

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Липецкая область, Хлевенский муниципальный район, Сельское поселение Верхне-Колыбельский сельсовет
42652404101с Верхняя Колыбелькасело
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