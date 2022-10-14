Советов Степан Иванович
мужской, родился 26.03.1873, Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умер Неизвестно
ОтецСоветов (Сурков) Иван Елизаров19.02.1853 ст. г.р.
МатьСоветова (Журавлёва) Евдокия Фёдорова1855 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1873
Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
26.03.1873
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно