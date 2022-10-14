Советов Степан Иванович 26.03.1873 — найти родственников по фамилии на Familio

Советов Степан Иванович

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 26.03.1873, Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер Неизвестно

Отец
Советов (Сурков) Иван Елизаров19.02.1853 ст. г.р.
Мать
Советова (Журавлёва) Евдокия Фёдорова1855 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1873

Отец: Советов (Сурков) Иван Елизаров

Мать: Советова (Журавлёва) Евдокия Фёдорова

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Крещение
26.03.1873
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Смерть
Неизвестно

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