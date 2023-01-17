Советов Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоветов Михаил Иванович

Советов Михаил Иванович

avatar

Место рождения

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

05.09.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1892

Отец: Советов Иван Елизарович

Мать: Советова Евдокия Фёдоровна

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
06.09.1892
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
16.01.1911

Жена: Советова Анна Михайловна

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.11.1913

Сын: Советов Фёдор Михайлович

Мать ребёнка: Советова Анна Михайловна

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.05.1917

Сын: Советов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Советова Анна Михайловна

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close