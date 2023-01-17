Советов Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения05.09.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1892
Крещение
06.09.1892
Бракосочетание
16.01.1911
Жена: Советова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
10.11.1913
Мать ребёнка: Советова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
09.05.1917
Сын: Советов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Советова Анна Михайловна
Смерть
Неизвестно