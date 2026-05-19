Советов Илья Иванович 18.07.1898 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Советов Илья Иванович

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 18.07.1898 ст., Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер Неизвестно

Отец
Советов (Сурков) Иван Елизаров19.02.1853 ст. г.р.
Мать
Советова (Журавлёва) Евдокия Фёдорова1855 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1898 ст.

Отец: Советов (Сурков) Иван Елизаров

Мать: Советова (Журавлёва) Евдокия Фёдорова

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

ОГАОО Ф.173. Оп.16. Д.1079. Л.11об.12

Крещение
19.07.1898 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

ОГАОО Ф.173. Оп.16. Д.1079. Л.11об.12

Смерть
Неизвестно

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