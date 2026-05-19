Советов Илья Иванович
мужской, родился 18.07.1898 ст., Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умер Неизвестно
ОтецСоветов (Сурков) Иван Елизаров19.02.1853 ст. г.р.
МатьСоветова (Журавлёва) Евдокия Фёдорова1855 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1898 ст.
Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
19.07.1898 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
ОГАОО Ф.173. Оп.16. Д.1079. Л.11об.12