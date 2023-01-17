Вострикова (Сабинина) Ксения Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вострикова (Сабинина) Ксения Стефановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сабинин Стефан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Востриков Александр Иванович

Отец ребёнка: Востриков Иван Дементьевич

Рождение ребёнка
09.03.1892

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Востриков Иван Дементьевич

Пологое Займище, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Звиздина Елена

Отец ребёнка: Востриков Иван Дементьевич

Пологое Займище, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
10.03.1895

Сын: Востриков Виктор Иванович

Отец ребёнка: Востриков Иван Дементьевич

Пологое Займище, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Востриков Иван

Отец ребёнка: Востриков Иван Дементьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Востриков Федор

Отец ребёнка: Востриков Иван Дементьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Востриков Иван Дементьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Востриков Иван Дементьевич

Смерть
Неизвестно
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