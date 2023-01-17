Вострикова (Сабинина) Ксения Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сабинин Стефан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Сын: Востриков Александр Иванович
Отец ребёнка: Востриков Иван Дементьевич
Рождение ребёнка
09.03.1892
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Востриков Иван Дементьевич
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Звиздина Елена
Отец ребёнка: Востриков Иван Дементьевич
Рождение ребёнка
10.03.1895
Сын: Востриков Виктор Иванович
Отец ребёнка: Востриков Иван Дементьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Востриков Иван
Отец ребёнка: Востриков Иван Дементьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Востриков Федор
Отец ребёнка: Востриков Иван Дементьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Востриков Иван Дементьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно