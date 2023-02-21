Востриков Иван Дементьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смерти30.08.1951
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Востриков Дементий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Сын: Востриков Александр Иванович
Мать ребёнка: Вострикова Ксения Стефановна
Рождение ребёнка
09.03.1892
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Вострикова Ксения Стефановна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Звиздина Елена
Мать ребёнка: Вострикова Ксения Стефановна
Рождение ребёнка
10.03.1895
Сын: Востриков Виктор Иванович
Мать ребёнка: Вострикова Ксения Стефановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Востриков Иван
Мать ребёнка: Вострикова Ксения Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Купец 2 гильдии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Востриков Федор
Мать ребёнка: Вострикова Ксения Стефановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Вострикова Ксения Стефановна
Смерть
30.08.1951