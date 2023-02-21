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Востриков Иван Дементьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

30.08.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Востриков Дементий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Востриков Александр Иванович

Мать ребёнка: Вострикова Ксения Стефановна

Рождение ребёнка
09.03.1892

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Вострикова Ксения Стефановна

Пологое Займище, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Звиздина Елена

Мать ребёнка: Вострикова Ксения Стефановна

Пологое Займище, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
10.03.1895

Сын: Востриков Виктор Иванович

Мать ребёнка: Вострикова Ксения Стефановна

Пологое Займище, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Востриков Иван

Мать ребёнка: Вострикова Ксения Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вострикова Ксения Стефановна

Работа или профессия
Неизвестно
Купец 2 гильдии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Востриков Федор

Мать ребёнка: Вострикова Ксения Стефановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Вострикова Ксения Стефановна

Смерть
30.08.1951
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