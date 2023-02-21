Востриков Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти16.08.1948
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Рождение ребёнка
1911
Сын: Востриков Николай
Мать ребёнка: Вострикова Агафья Александровна
Рождение ребёнка
15.08.1917
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Вострикова Агафья Александровна
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Вострикова Агафья Александровна
Рождение ребёнка
06.07.1921
Дочь: Вострикова Мария
Мать ребёнка: Вострикова Агафья Александровна
Рождение ребёнка
06.08.1924
Дочь: Хатунцева Лидия
Мать ребёнка: Вострикова Агафья Александровна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Заблоцкая Евгения
Мать ребёнка: Вострикова Агафья Александровна
Рождение ребёнка
06.04.1930
Дочь: Смирнова Раиса
Мать ребёнка: Вострикова Агафья Александровна
Рождение ребёнка
1933
Сын: Востриков Сын
Мать ребёнка: Вострикова Агафья Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.08.1948