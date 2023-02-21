Востриков Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВостриков Александр Иванович

Востриков Александр Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

16.08.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Востриков Иван Дементьевич

Мать: Вострикова Ксения Стефановна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Востриков Николай

Мать ребёнка: Вострикова Агафья Александровна

Пологое Займище, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
15.08.1917

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Вострикова Агафья Александровна

Пологое Займище, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Вострикова Агафья Александровна

Пологое Займище, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
06.07.1921

Дочь: Вострикова Мария

Мать ребёнка: Вострикова Агафья Александровна

Пологое Займище, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
06.08.1924

Дочь: Хатунцева Лидия

Мать ребёнка: Вострикова Агафья Александровна

Пологое Займище, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Заблоцкая Евгения

Мать ребёнка: Вострикова Агафья Александровна

Пологое Займище, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
06.04.1930

Дочь: Смирнова Раиса

Мать ребёнка: Вострикова Агафья Александровна

Рождение ребёнка
1933

Сын: Востриков Сын

Мать ребёнка: Вострикова Агафья Александровна

Пологое Займище, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вострикова Агафья Александровна

Смерть
16.08.1948
Пологое Займище, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close