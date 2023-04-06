Звиздина (Вострикова) Елена
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смерти1978
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Рождение ребёнка
25.01.1917
Сын: Звиздин Валентин
Отец ребёнка: Звиздин Федот Иванович
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Миронова Алевтина
Отец ребёнка: Звиздин Федот Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Звиздин Федот Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Звиздин Федот Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Львова Валентина
Отец ребёнка: Звиздин Федот Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1978