Звиздина (Вострикова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Звиздина (Вострикова) Елена

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Место рождения

Пологое Займище, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Востриков Иван Дементьевич

Мать: Вострикова Ксения Стефановна

Пологое Займище, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
25.01.1917

Сын: Звиздин Валентин

Отец ребёнка: Звиздин Федот Иванович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Миронова Алевтина

Отец ребёнка: Звиздин Федот Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Звиздин Федот Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Звиздин Федот Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Звиздин Федот Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Львова Валентина

Отец ребёнка: Звиздин Федот Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивашиненко Василий Иванович

Смерть
1978
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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