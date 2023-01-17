Кукаева (Фролова) Зиновья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кукаева (Фролова) Зиновья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Кальмин Фролов Иван Михайлович

Мать: Кальмина Ольга Афанасьевна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Груздева Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Кукаев Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Груздева Прасковья Дмитриевна

Отец ребёнка: Кукаев Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
?.02.1902

Дочь: Телелюева Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Кукаев Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
26.11.1905

Дочь: Козлова Капитолина Дмитриевна

Отец ребёнка: Кукаев Дмитрий Михайлович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кукаев Дмитрий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кукаев Дмитрий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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