Кукаева (Фролова) Зиновья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Груздева Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Кукаев Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Груздева Прасковья Дмитриевна
Отец ребёнка: Кукаев Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
?.02.1902
Дочь: Телелюева Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Кукаев Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
26.11.1905
Дочь: Козлова Капитолина Дмитриевна
Отец ребёнка: Кукаев Дмитрий Михайлович
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно