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Кукаев Дмитрий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Кукаев Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Груздева Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Кукаева Зиновья Ивановна

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Груздева Прасковья Дмитриевна

Мать ребёнка: Кукаева Зиновья Ивановна

Рождение ребёнка
?.02.1902

Дочь: Телелюева Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Кукаева Зиновья Ивановна

Рождение ребёнка
26.11.1905

Дочь: Козлова Капитолина Дмитриевна

Мать ребёнка: Кукаева Зиновья Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кукаева Зиновья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кукаева Зиновья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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