Кукаев Дмитрий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Кукаев Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Груздева Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Кукаева Зиновья Ивановна
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Груздева Прасковья Дмитриевна
Мать ребёнка: Кукаева Зиновья Ивановна
Рождение ребёнка
?.02.1902
Дочь: Телелюева Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Кукаева Зиновья Ивановна
Рождение ребёнка
26.11.1905
Дочь: Козлова Капитолина Дмитриевна
Мать ребёнка: Кукаева Зиновья Ивановна
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кукаева Зиновья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кукаева Зиновья Ивановна
Смерть
Неизвестно