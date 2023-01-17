Козлова (Кукаева) Капитолина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Кукаева) Капитолина Дмитриевна

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

26.11.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1867 г.р.

Мать

1868 г.р.

Муж

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1905

Отец: Кукаев Дмитрий Михайлович

Мать: Кукаева Зиновья Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Алексей Акимович

Рождение ребёнка
13.02.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Алексей Акимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Алексей Акимович

Смерть
Неизвестно
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