Козлова (Кукаева) Капитолина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения26.11.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1905
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козлов Алексей Акимович
Рождение ребёнка
13.02.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козлов Алексей Акимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно