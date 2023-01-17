Козлов Алексей Акимович
Место рождения
Дата рождения15.03.1906
Дата смерти05.09.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1906
Отец: Козлов Яким Иванович
Мать: Козлова Офимья Семёновна
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козлова Капитолина Дмитриевна
Рождение ребёнка
13.02.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козлова Капитолина Дмитриевна
Военная служба
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.09.1942
Похороны
Неизвестно
Сталинградская обл., п. Купоросное