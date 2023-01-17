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Козлов Алексей Акимович

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Место рождения

Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

15.03.1906

Дата смерти

05.09.1942

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1885 г.р.

Жена

1905 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1906

Отец: Козлов Яким Иванович

Мать: Козлова Офимья Семёновна

Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова Капитолина Дмитриевна

Рождение ребёнка
13.02.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова Капитолина Дмитриевна

Военная служба
Неизвестно
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Капитолина Дмитриевна

Смерть
05.09.1942
Похороны
Неизвестно
Сталинградская обл., п. Купоросное
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