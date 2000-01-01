Козлова (Думнова) Офимья Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Думнов Семён Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1904
Муж: Козлов Яким Иванович
Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
10.12.1904
Дочь: Клавдия Якимовна
Отец ребёнка: Козлов Яким Иванович
Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
15.03.1906
Отец ребёнка: Козлов Яким Иванович
Горьковская обл., Сосновский р-н
Рождение ребёнка
18.05.1908
Дочь: Аникина Мария Якимовна
Отец ребёнка: Козлов Яким Иванович
Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
27.12.1910
Сын: Козлов Иван Якимович
Отец ребёнка: Козлов Яким Иванович
Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Селитьба
Рождение ребёнка
05.09.1913
Дочь: Фролова Татьяна Якимовна
Отец ребёнка: Козлов Яким Иванович
Смерть
Неизвестно