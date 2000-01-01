Козлова (Думнова) Офимья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Думнова) Офимья Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Думнов Семён Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1904

Муж: Козлов Яким Иванович

Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
10.12.1904

Дочь: Клавдия Якимовна

Отец ребёнка: Козлов Яким Иванович

Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
15.03.1906

Сын: Козлов Алексей Акимович

Отец ребёнка: Козлов Яким Иванович

Горьковская обл., Сосновский р-н
Рождение ребёнка
18.05.1908

Дочь: Аникина Мария Якимовна

Отец ребёнка: Козлов Яким Иванович

Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
27.12.1910

Сын: Козлов Иван Якимович

Отец ребёнка: Козлов Яким Иванович

Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Селитьба
Рождение ребёнка
05.09.1913

Дочь: Фролова Татьяна Якимовна

Отец ребёнка: Козлов Яким Иванович

Смерть
Неизвестно
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