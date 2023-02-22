Телелюева (Кукаева) Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.02.1902
Дата смерти18.01.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1902
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Телелюев Ефрем Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.01.1990
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область