Телелюева (Кукаева) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТелелюева (Кукаева) Мария Дмитриевна

Телелюева (Кукаева) Мария Дмитриевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.02.1902

Дата смерти

18.01.1990

Пол

Женский

Отец

1867 г.р.

Мать

1868 г.р.

Муж

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1902

Отец: Кукаев Дмитрий Михайлович

Мать: Кукаева Зиновья Ивановна

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телелюев Ефрем Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телелюев Ефрем Иванович

Смерть
18.01.1990
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close