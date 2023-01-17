Кальмина (Бочкарëва) Ольга Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Кукаева Зиновья Ивановна
Отец ребёнка: Кальмин Фролов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Кальмин Фролов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
02.08.1879
Отец ребёнка: Кальмин Фролов Иван Михайлович
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Кальмин Фролов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1885
Сын: Фролов (кальмин) Степан Иванович
Отец ребёнка: Кальмин Фролов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Гусева Матрёна Ивановна
Отец ребёнка: Кальмин Фролов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Кальмин Фролов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Целюнова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Кальмин Фролов Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно