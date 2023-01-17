Кальмина (Бочкарëва) Ольга Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКальмина (Бочкарëва) Ольга Афанасьевна

Кальмина (Бочкарëва) Ольга Афанасьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Кукаева Зиновья Ивановна

Отец ребёнка: Кальмин Фролов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1873

Сын: Фролов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Кальмин Фролов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
02.08.1879

Отец ребёнка: Кальмин Фролов Иван Михайлович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Фролов Николай Иванович

Отец ребёнка: Кальмин Фролов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Фролов (кальмин) Степан Иванович

Отец ребёнка: Кальмин Фролов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Гусева Матрёна Ивановна

Отец ребёнка: Кальмин Фролов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Кальмин Фролов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Целюнова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Кальмин Фролов Иван Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кальмин Фролов Иван Михайлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close