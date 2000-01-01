Фролов Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Рождение ребёнка
12.08.1898
Дочь: Карлинова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Фролова Евлинья Васильевна
Рождение ребёнка
15.12.1904
Дочь: Рубанова Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Фролова Евлинья Васильевна
Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
07.08.1906
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Фролова Евлинья Васильевна
Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
19.12.1910
Дочь: Клавдия Алексеевна
Мать ребёнка: Фролова Евлинья Васильевна
Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
22.10.1913
Мать ребёнка: Фролова Евлинья Васильевна
Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Селитьба
Смерть
Неизвестно