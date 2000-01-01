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Фролов Алексей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Кальмин Фролов Иван Михайлович

Мать: Кальмина Ольга Афанасьевна

Рождение ребёнка
12.08.1898

Дочь: Карлинова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Фролова Евлинья Васильевна

Рождение ребёнка
15.12.1904

Дочь: Рубанова Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Фролова Евлинья Васильевна

Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
07.08.1906

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Фролова Евлинья Васильевна

Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
19.12.1910

Дочь: Клавдия Алексеевна

Мать ребёнка: Фролова Евлинья Васильевна

Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
22.10.1913

Сын: Фролов Степан Алексеевич

Мать ребёнка: Фролова Евлинья Васильевна

Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Селитьба
Смерть
Неизвестно
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