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Фролов Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Кальмин Фролов Иван Михайлович

Мать: Кальмина Ольга Афанасьевна

Рождение ребёнка
04.01.1902

Дочь: Караштина Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Фролова Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
07.01.1905

Дочь: Гусева Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Фролова Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
07.02.1910

Сын: Фролов Павел Николаевич

Мать ребёнка: Фролова Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
23.11.1912

Сын: Фролов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Фролова Варвара Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.05.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фролова Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фролова Варвара Ивановна

Смерть
Неизвестно
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