Гусева (Фролова) Матрёна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Фролова) Матрёна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1840 г.р.

Мать

Около 1843 г.р.

Муж

1894 г.р.

Дети

1913 г.р.
1915 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Кальмин Фролов Иван Михайлович

Мать: Кальмина Ольга Афанасьевна

Рождение ребёнка
14.12.1913

Сын: Гусев(корочкин) Иван Михайлович

Отец ребёнка: Гусев(корочкин) Михаил Фёдорович

Рождение ребёнка
22.12.1915

Дочь: Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Гусев(корочкин) Михаил Фёдорович

Рождение ребёнка
30.07.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев(корочкин) Михаил Фёдорович

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев(корочкин) Михаил Фёдорович

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев(корочкин) Михаил Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев(корочкин) Михаил Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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