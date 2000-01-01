Гусева (Фролова) Матрёна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Рождение ребёнка
14.12.1913
Сын: Гусев(корочкин) Иван Михайлович
Отец ребёнка: Гусев(корочкин) Михаил Фёдорович
Рождение ребёнка
22.12.1915
Дочь: Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Гусев(корочкин) Михаил Фёдорович
Рождение ребёнка
30.07.1922
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
1927
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно