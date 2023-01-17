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Красульников Егор Дмитриевич

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Место рождения

Набережная Слобода, Наро-Фоминский, Московская область

Дата рождения

Около 1790 ст.

Дата смерти

После 1865 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790 ст.

Отец: Красульников Дмитрий Ильич

Мать: не указана

Набережная Слобода, Наро-Фоминский, Московская область
ц. Ризополож
Рождение ребёнка
1808

Сын: Красульников Дмитрий Егорович

Мать ребёнка: Красульникова Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Красульникова Пелагея Егоровна

Мать ребёнка: Красульникова Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
1811

Сын: Красульников Алексей Егорович

Мать ребёнка: Красульникова Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
13.10.1815

Сын: Красульников Иван Егорович

Мать ребёнка: Красульникова Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
01.08.1818

Дочь: Красульникова Евдокия Егоровна

Мать ребёнка: Красульникова Анастасия Михайловна

Бракосочетание
До 1820 ст.

Жена: Красульникова Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
01.03.1821 ст.

Сын: Красульников Василий Егорович

Мать ребёнка: Красульникова Анастасия Михайловна

Набережная Слобода, Наро-Фоминский, Московская область
Крестьянин графа М.Г. Шувалова ц. Ризоположская
Рождение ребёнка
08.07.1823

Дочь: Красульникова Ефимия Егоровна

Мать ребёнка: Красульникова Анастасия Михайловна

Смерть
После 1865 ст.
Набережная Слобода, Наро-Фоминский, Московская область
Крестьянин графа М.Г. Шувалова ц. Ризополож *В 1865 жив, есть в ИВ. Ему 75 лет
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