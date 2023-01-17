Красульников Егор Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790 ст.
Дата смертиПосле 1865 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790 ст.
Отец: Красульников Дмитрий Ильич
Мать: не указана
ц. Ризополож
Рождение ребёнка
1808
Сын: Красульников Дмитрий Егорович
Мать ребёнка: Красульникова Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Красульникова Пелагея Егоровна
Мать ребёнка: Красульникова Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Красульников Алексей Егорович
Мать ребёнка: Красульникова Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
13.10.1815
Сын: Красульников Иван Егорович
Мать ребёнка: Красульникова Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
01.08.1818
Дочь: Красульникова Евдокия Егоровна
Мать ребёнка: Красульникова Анастасия Михайловна
Бракосочетание
До 1820 ст.
Рождение ребёнка
01.03.1821 ст.
Сын: Красульников Василий Егорович
Мать ребёнка: Красульникова Анастасия Михайловна
Крестьянин графа М.Г. Шувалова ц. Ризоположская
Рождение ребёнка
08.07.1823
Дочь: Красульникова Ефимия Егоровна
Мать ребёнка: Красульникова Анастасия Михайловна
Смерть
После 1865 ст.
Крестьянин графа М.Г. Шувалова ц. Ризополож *В 1865 жив, есть в ИВ. Ему 75 лет