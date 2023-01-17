Красульников Василий Егорович
Место рождения
Дата рождения01.03.1821 ст.
Дата смертиПосле 1865 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1821 ст.
Крестьянин графа М.Г. Шувалова ц. Ризоположская
Бракосочетание
Около 1839 ст.
Рождение ребёнка
Около 1840 ст.
Сын: Красульников Николай Васильевич
Мать ребёнка: Красульникова Василиса Ермиловна
Рождение ребёнка
14.11.1842 ст.
Дочь: Красульникова Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Красульникова Василиса Ермиловна
ц. Ризположенская, Вышгород
Рождение ребёнка
Около 1844 ст.
Дочь: Красульникова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Красульникова Василиса Ермиловна
Рождение ребёнка
Около 1846 ст.
Дочь: Красульникова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Красульникова Василиса Ермиловна
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.
Дочь: Красульникова Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Красульникова Василиса Ермиловна
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.
Сын: Красульников Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Красульникова Василиса Ермиловна
Метрическая книга в плохом состоянии и не выдается на руки.
Рождение ребёнка
Около 1853 ст.
Дочь: Красульникова Матрона Васильевна
Мать ребёнка: Красульникова Василиса Ермиловна
Рождение ребёнка
Около 1857 ст.
Сын: Красульников Семён Васильевич
Мать ребёнка: Красульникова Василиса Ермиловна
Бракосочетание
С 1858 по 1865 ст.
Рождение ребёнка
Около 1864 ст.
Дочь: Красульникова Ксения Васильевна
Мать ребёнка: Красульникова Ефимия Афанасьевна
Смерть
После 1865 ст.
В 1865 жив, есть в ИВ. Ему 44 года