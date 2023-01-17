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Красульников Василий Егорович

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Место рождения

Набережная Слобода, Наро-Фоминский, Московская область

Дата рождения

01.03.1821 ст.

Дата смерти

После 1865 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1790 г.р.

Мать

Около 1798 г.р.

Жена

Около 1822 г.р.
Около 1835 г.р.

Дети

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1821 ст.

Отец: Красульников Егор Дмитриевич

Мать: Красульникова Анастасия Михайловна

Набережная Слобода, Наро-Фоминский, Московская область
Крестьянин графа М.Г. Шувалова ц. Ризоположская
Бракосочетание
Около 1839 ст.

Жена: Красульникова Василиса Ермиловна

Набережная Слобода, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1840 ст.

Сын: Красульников Николай Васильевич

Мать ребёнка: Красульникова Василиса Ермиловна

Рождение ребёнка
14.11.1842 ст.

Дочь: Красульникова Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Красульникова Василиса Ермиловна

Набережная Слобода, Наро-Фоминский, Московская область
ц. Ризположенская, Вышгород
Рождение ребёнка
Около 1844 ст.

Дочь: Красульникова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Красульникова Василиса Ермиловна

Набережная Слобода, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1846 ст.

Дочь: Красульникова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Красульникова Василиса Ермиловна

Набережная Слобода, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.

Дочь: Красульникова Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Красульникова Василиса Ермиловна

Набережная Слобода, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.

Сын: Красульников Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Красульникова Василиса Ермиловна

Набережная Слобода, Наро-Фоминский, Московская область
Метрическая книга в плохом состоянии и не выдается на руки.
Рождение ребёнка
Около 1853 ст.

Дочь: Красульникова Матрона Васильевна

Мать ребёнка: Красульникова Василиса Ермиловна

Набережная Слобода, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1857 ст.

Сын: Красульников Семён Васильевич

Мать ребёнка: Красульникова Василиса Ермиловна

Набережная Слобода, Наро-Фоминский, Московская область
Бракосочетание
С 1858 по 1865 ст.

Жена: Красульникова Ефимия Афанасьевна

Набережная Слобода, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1864 ст.

Дочь: Красульникова Ксения Васильевна

Мать ребёнка: Красульникова Ефимия Афанасьевна

Набережная Слобода, Наро-Фоминский, Московская область
Смерть
После 1865 ст.
В 1865 жив, есть в ИВ. Ему 44 года
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