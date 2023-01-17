Красульников Дмитрий Ильич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1811 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1787 ст.
Сын: Красульников Федот Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1790 ст.
Сын: Красульников Егор Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
ц. Ризополож
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Красульникова Василиса Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1811 ст.