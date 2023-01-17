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Красульников Дмитрий Ильич

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Место рождения

Набережная Слобода, Наро-Фоминский, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1811 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Набережная Слобода, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1787 ст.

Сын: Красульников Федот Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Набережная Слобода, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1790 ст.

Сын: Красульников Егор Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Набережная Слобода, Наро-Фоминский, Московская область
ц. Ризополож
Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Красульникова Василиса Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Набережная Слобода, Наро-Фоминский, Московская область
Смерть
До 1811 ст.
Набережная Слобода, Наро-Фоминский, Московская область
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