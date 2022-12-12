Красульникова Анастасия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798 ст.
Дата смертиПосле 1865 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
ц. Ризополож
Рождение ребёнка
1808
Сын: Красульников Дмитрий Егорович
Отец ребёнка: Красульников Егор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Красульникова Пелагея Егоровна
Отец ребёнка: Красульников Егор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1811
Сын: Красульников Алексей Егорович
Отец ребёнка: Красульников Егор Дмитриевич
Рождение ребёнка
13.10.1815
Сын: Красульников Иван Егорович
Отец ребёнка: Красульников Егор Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.08.1818
Дочь: Красульникова Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Красульников Егор Дмитриевич
Бракосочетание
До 1820 ст.
Рождение ребёнка
01.03.1821 ст.
Сын: Красульников Василий Егорович
Отец ребёнка: Красульников Егор Дмитриевич
Крестьянин графа М.Г. Шувалова ц. Ризоположская
Рождение ребёнка
08.07.1823
Дочь: Красульникова Ефимия Егоровна
Отец ребёнка: Красульников Егор Дмитриевич
Смерть
После 1865 ст.
В 1865 жива, есть в ИВ. Ей 76 лет