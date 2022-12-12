Красульникова Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красульникова Анастасия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798 ст.

Дата смерти

После 1865 ст.

Пол

Женский

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

ц. Ризополож
Рождение ребёнка
1808

Сын: Красульников Дмитрий Егорович

Отец ребёнка: Красульников Егор Дмитриевич

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Красульникова Пелагея Егоровна

Отец ребёнка: Красульников Егор Дмитриевич

Рождение ребёнка
1811

Сын: Красульников Алексей Егорович

Отец ребёнка: Красульников Егор Дмитриевич

Рождение ребёнка
13.10.1815

Сын: Красульников Иван Егорович

Отец ребёнка: Красульников Егор Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.08.1818

Дочь: Красульникова Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Красульников Егор Дмитриевич

Бракосочетание
До 1820 ст.

Муж: Красульников Егор Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.03.1821 ст.

Сын: Красульников Василий Егорович

Отец ребёнка: Красульников Егор Дмитриевич

Набережная Слобода, Наро-Фоминский, Московская область
Крестьянин графа М.Г. Шувалова ц. Ризоположская
Рождение ребёнка
08.07.1823

Дочь: Красульникова Ефимия Егоровна

Отец ребёнка: Красульников Егор Дмитриевич

Смерть
После 1865 ст.
Набережная Слобода, Наро-Фоминский, Московская область
В 1865 жива, есть в ИВ. Ей 76 лет
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