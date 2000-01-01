Фамилии Нет Гавриил Алексеевич
Место рожденияДубровка Изборской волости Псковской губернии
Дата рождения23.03.1860 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
23.03.1860 ст.
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
1888 ст.
Сын: Фамилии Нет Илья Гаврилов
Мать ребёнка: Фамилии Нет Анна Елисеевна
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
1890 ст.
Сын: Фамилии Нет Иван Гаврилович
Мать ребёнка: Фамилии Нет Анна Елисеевна
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Бракосочетание
14.07.1902 ст.
Изборск Николаевская церковь Псковской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно