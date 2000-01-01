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Фамилии Нет Гавриил Алексеевич

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Место рождения

Дубровка Изборской волости Псковской губернии

Дата рождения

23.03.1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1860 ст.

Отец: Фамилии Нет Алексей Изотович

Мать: Фамилии Нет Евдокия Диомидовна

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
1888 ст.

Сын: Фамилии Нет Илья Гаврилов

Мать ребёнка: Фамилии Нет Анна Елисеевна

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
1890 ст.

Сын: Фамилии Нет Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Фамилии Нет Анна Елисеевна

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Бракосочетание
14.07.1902 ст.

Жена: Фамилии Нет Дария Афонасьевна

Изборск Николаевская церковь Псковской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фамилии Нет Анна Елисеевна

Смерть
Неизвестно
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