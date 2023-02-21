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Фамилии Нет Алексей Изотович

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Место рождения

Дубровка Изборской волости Псковской губернии

Дата рождения

10.02.1829 ст.

Дата смерти

17.09.1899 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1829 ст.

Отец: Фамилии Нет Изот Лаврентьевич

Мать: Фамилии Нет Анастасия Васильевна

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Бракосочетание
30.01.1856 ст.

Жена: Фамилии Нет Евдокия Диомидовна

Изборск Николаевская церковь Псковской губернии
Рождение ребёнка
11.05.1857 ст.

Дочь: Фамилии Нет Гликерия Алексеевна

Мать ребёнка: Фамилии Нет Евдокия Диомидовна

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
23.03.1860 ст.

Сын: Фамилии Нет Гавриил Алексеевич

Мать ребёнка: Фамилии Нет Евдокия Диомидовна

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
15.05.1861 ст.

Сын: Фамилии Нет Тимофей Алексеевич

Мать ребёнка: Фамилии Нет Евдокия Диомидовна

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
26.05.1862 ст.

Дочь: Фамилии Нет Федосья Алексеевна

Мать ребёнка: Фамилии Нет Евдокия Диомидовна

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
17.02.1864 ст.

Сын: Фамилии Нет Иоанн Алексеевич

Мать ребёнка: Фамилии Нет Евдокия Диомидовна

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
1867 ст.

Дочь: Фамилии Нет Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Фамилии Нет Евдокия Диомидовна

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
15.02.1868 ст.

Сын: Фамилии Нет Тимофей Алексеевич

Мать ребёнка: Фамилии Нет Евдокия Диомидовна

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
12.02.1870 ст.

Сын: Фамилии Нет Тимофей Алексеевич

Мать ребёнка: Фамилии Нет Евдокия Диомидовна

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
22.10.1872 ст.

Дочь: Фамилии Нет Параскева Алексеевна

Мать ребёнка: Фамилии Нет Евдокия Диомидовна

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Смерть
17.09.1899 ст.
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
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