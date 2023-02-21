Фамилии Нет Алексей Изотович
Место рожденияДубровка Изборской волости Псковской губернии
Дата рождения10.02.1829 ст.
Дата смерти17.09.1899 ст.
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1829 ст.
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Бракосочетание
30.01.1856 ст.
Изборск Николаевская церковь Псковской губернии
Рождение ребёнка
11.05.1857 ст.
Дочь: Фамилии Нет Гликерия Алексеевна
Мать ребёнка: Фамилии Нет Евдокия Диомидовна
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
23.03.1860 ст.
Сын: Фамилии Нет Гавриил Алексеевич
Мать ребёнка: Фамилии Нет Евдокия Диомидовна
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
15.05.1861 ст.
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
26.05.1862 ст.
Дочь: Фамилии Нет Федосья Алексеевна
Мать ребёнка: Фамилии Нет Евдокия Диомидовна
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
17.02.1864 ст.
Сын: Фамилии Нет Иоанн Алексеевич
Мать ребёнка: Фамилии Нет Евдокия Диомидовна
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
1867 ст.
Дочь: Фамилии Нет Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Фамилии Нет Евдокия Диомидовна
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
15.02.1868 ст.
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
12.02.1870 ст.
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
22.10.1872 ст.
Дочь: Фамилии Нет Параскева Алексеевна
Мать ребёнка: Фамилии Нет Евдокия Диомидовна
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Смерть
17.09.1899 ст.
Дубровка Изборской волости Псковской губернии