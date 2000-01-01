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Фамилии Нет Илья Гаврилов

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Место рождения

Дубровка Изборской волости Псковской губернии

Дата рождения

1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888 ст.

Отец: Фамилии Нет Гавриил Алексеевич

Мать: Фамилии Нет Анна Елисеевна

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
1890 ст.

Сын: Фамилии Нет Иоанн Ильич

Мать ребёнка: Фамилии Нет Ирина Николаевна

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
1891 ст.

Дочь: Фамилии Нет Ольга Ильинична

Мать ребёнка: Фамилии Нет Ирина Николаевна

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
1891 ст.

Сын: Фамилии Нет Феодор Ильич

Мать ребёнка: Фамилии Нет Ирина Николаевна

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Бракосочетание
03.02.1913 ст.

Жена: Фамилии Нет Ирина Николаевна

Изборск Николаевская церковь Псковской губернии
Смерть
Неизвестно
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