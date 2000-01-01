Фамилии Нет Илья Гаврилов
Место рожденияДубровка Изборской волости Псковской губернии
Дата рождения1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888 ст.
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
1890 ст.
Мать ребёнка: Фамилии Нет Ирина Николаевна
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
1891 ст.
Дочь: Фамилии Нет Ольга Ильинична
Мать ребёнка: Фамилии Нет Ирина Николаевна
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
1891 ст.
Мать ребёнка: Фамилии Нет Ирина Николаевна
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Бракосочетание
03.02.1913 ст.
Изборск Николаевская церковь Псковской губернии
Смерть
Неизвестно