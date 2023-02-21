Фамилии Нет Анна Елисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859 ст.
Дата смерти?.03.1899 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1888 ст.
Сын: Фамилии Нет Илья Гаврилов
Отец ребёнка: Фамилии Нет Гавриил Алексеевич
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
1890 ст.
Сын: Фамилии Нет Иван Гаврилович
Отец ребёнка: Фамилии Нет Гавриил Алексеевич
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.03.1899 ст.
Дубровка Изборской волости Псковской губернии