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Фамилии Нет Анна Елисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859 ст.

Дата смерти

?.03.1899 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888 ст.

Сын: Фамилии Нет Илья Гаврилов

Отец ребёнка: Фамилии Нет Гавриил Алексеевич

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
1890 ст.

Сын: Фамилии Нет Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Фамилии Нет Гавриил Алексеевич

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фамилии Нет Гавриил Алексеевич

Смерть
?.03.1899 ст.
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
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