Фамилии Нет Ирина Николаевна
Место рождения
Дата рождения1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882 ст.
Рождение ребёнка
1890 ст.
Отец ребёнка: Фамилии Нет Илья Гаврилов
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
1891 ст.
Дочь: Фамилии Нет Ольга Ильинична
Отец ребёнка: Фамилии Нет Илья Гаврилов
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
1891 ст.
Отец ребёнка: Фамилии Нет Илья Гаврилов
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Бракосочетание
03.02.1913 ст.
Изборск Николаевская церковь Псковской губернии
Смерть
Неизвестно