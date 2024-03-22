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Фамилии Нет Ирина Николаевна

Место рождения

Малые Мильцы, Печорский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малые Мильцы, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1890 ст.

Сын: Фамилии Нет Иоанн Ильич

Отец ребёнка: Фамилии Нет Илья Гаврилов

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
1891 ст.

Дочь: Фамилии Нет Ольга Ильинична

Отец ребёнка: Фамилии Нет Илья Гаврилов

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
1891 ст.

Сын: Фамилии Нет Феодор Ильич

Отец ребёнка: Фамилии Нет Илья Гаврилов

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Бракосочетание
03.02.1913 ст.

Муж: Фамилии Нет Илья Гаврилов

Изборск Николаевская церковь Псковской губернии
Смерть
Неизвестно
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