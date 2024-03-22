Фамилии Нет Евдокия Диомидовна
Место рождения
Дата рождения26.02.1831 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1831 ст.
Бракосочетание
30.01.1856 ст.
Изборск Николаевская церковь Псковской губернии
Рождение ребёнка
11.05.1857 ст.
Дочь: Фамилии Нет Гликерия Алексеевна
Отец ребёнка: Фамилии Нет Алексей Изотович
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
23.03.1860 ст.
Сын: Фамилии Нет Гавриил Алексеевич
Отец ребёнка: Фамилии Нет Алексей Изотович
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
15.05.1861 ст.
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
26.05.1862 ст.
Дочь: Фамилии Нет Федосья Алексеевна
Отец ребёнка: Фамилии Нет Алексей Изотович
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
17.02.1864 ст.
Сын: Фамилии Нет Иоанн Алексеевич
Отец ребёнка: Фамилии Нет Алексей Изотович
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
1867 ст.
Дочь: Фамилии Нет Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Фамилии Нет Алексей Изотович
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
15.02.1868 ст.
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
12.02.1870 ст.
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
22.10.1872 ст.
Дочь: Фамилии Нет Параскева Алексеевна
Отец ребёнка: Фамилии Нет Алексей Изотович
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Смерть
Неизвестно