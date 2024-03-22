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Фамилии Нет Евдокия Диомидовна

Место рождения

Шахницы, Псковский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

26.02.1831 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1831 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Шахницы, Псковский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
30.01.1856 ст.

Муж: Фамилии Нет Алексей Изотович

Изборск Николаевская церковь Псковской губернии
Рождение ребёнка
11.05.1857 ст.

Дочь: Фамилии Нет Гликерия Алексеевна

Отец ребёнка: Фамилии Нет Алексей Изотович

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
23.03.1860 ст.

Сын: Фамилии Нет Гавриил Алексеевич

Отец ребёнка: Фамилии Нет Алексей Изотович

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
15.05.1861 ст.

Сын: Фамилии Нет Тимофей Алексеевич

Отец ребёнка: Фамилии Нет Алексей Изотович

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
26.05.1862 ст.

Дочь: Фамилии Нет Федосья Алексеевна

Отец ребёнка: Фамилии Нет Алексей Изотович

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
17.02.1864 ст.

Сын: Фамилии Нет Иоанн Алексеевич

Отец ребёнка: Фамилии Нет Алексей Изотович

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
1867 ст.

Дочь: Фамилии Нет Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Фамилии Нет Алексей Изотович

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
15.02.1868 ст.

Сын: Фамилии Нет Тимофей Алексеевич

Отец ребёнка: Фамилии Нет Алексей Изотович

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
12.02.1870 ст.

Сын: Фамилии Нет Тимофей Алексеевич

Отец ребёнка: Фамилии Нет Алексей Изотович

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
22.10.1872 ст.

Дочь: Фамилии Нет Параскева Алексеевна

Отец ребёнка: Фамилии Нет Алексей Изотович

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Смерть
Неизвестно
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