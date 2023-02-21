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Фамилии Нет Иоанн Алексеевич

Место рождения

Дубровка Изборской волости Псковской губернии

Дата рождения

17.02.1864 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1864 ст.

Отец: Фамилии Нет Алексей Изотович

Мать: Фамилии Нет Евдокия Диомидовна

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
1900 ст.

Сын: Фамилии Нет Павел Иоаннович

Мать ребёнка: Фамилии Нет Евдокия Георгиевна

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
1902 ст.

Дочь: Фамилии Нет Анна Иоанновна

Мать ребёнка: Фамилии Нет Евдокия Георгиевна

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
1907 ст.

Дочь: Фамилии Нет Наталья Иоанновна

Мать ребёнка: Фамилии Нет Евдокия Георгиевна

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
1908 ст.

Сын: Фамилии Нет Николай Иоаннович

Мать ребёнка: Фамилии Нет Евдокия Георгиевна

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
1910 ст.

Дочь: Фамилии Нет Мария Иоанновна

Мать ребёнка: Фамилии Нет Евдокия Георгиевна

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фамилии Нет Евдокия Георгиевна

Изборск Николаевская церковь Псковской губернии
Смерть
Неизвестно
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