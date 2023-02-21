Фамилии Нет Иоанн Алексеевич
Место рожденияДубровка Изборской волости Псковской губернии
Дата рождения17.02.1864 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
17.02.1864 ст.
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
1900 ст.
Сын: Фамилии Нет Павел Иоаннович
Мать ребёнка: Фамилии Нет Евдокия Георгиевна
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
1902 ст.
Дочь: Фамилии Нет Анна Иоанновна
Мать ребёнка: Фамилии Нет Евдокия Георгиевна
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
1907 ст.
Дочь: Фамилии Нет Наталья Иоанновна
Мать ребёнка: Фамилии Нет Евдокия Георгиевна
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
1908 ст.
Сын: Фамилии Нет Николай Иоаннович
Мать ребёнка: Фамилии Нет Евдокия Георгиевна
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
1910 ст.
Дочь: Фамилии Нет Мария Иоанновна
Мать ребёнка: Фамилии Нет Евдокия Георгиевна
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Изборск Николаевская церковь Псковской губернии
Смерть
Неизвестно