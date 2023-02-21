Фамилии Нет Евдокия Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900 ст.
Сын: Фамилии Нет Павел Иоаннович
Отец ребёнка: Фамилии Нет Иоанн Алексеевич
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
1902 ст.
Дочь: Фамилии Нет Анна Иоанновна
Отец ребёнка: Фамилии Нет Иоанн Алексеевич
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
1907 ст.
Дочь: Фамилии Нет Наталья Иоанновна
Отец ребёнка: Фамилии Нет Иоанн Алексеевич
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
1908 ст.
Сын: Фамилии Нет Николай Иоаннович
Отец ребёнка: Фамилии Нет Иоанн Алексеевич
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
1910 ст.
Дочь: Фамилии Нет Мария Иоанновна
Отец ребёнка: Фамилии Нет Иоанн Алексеевич
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Изборск Николаевская церковь Псковской губернии
Смерть
Неизвестно