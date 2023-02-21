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Фамилии Нет Евдокия Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900 ст.

Сын: Фамилии Нет Павел Иоаннович

Отец ребёнка: Фамилии Нет Иоанн Алексеевич

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
1902 ст.

Дочь: Фамилии Нет Анна Иоанновна

Отец ребёнка: Фамилии Нет Иоанн Алексеевич

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
1907 ст.

Дочь: Фамилии Нет Наталья Иоанновна

Отец ребёнка: Фамилии Нет Иоанн Алексеевич

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
1908 ст.

Сын: Фамилии Нет Николай Иоаннович

Отец ребёнка: Фамилии Нет Иоанн Алексеевич

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
1910 ст.

Дочь: Фамилии Нет Мария Иоанновна

Отец ребёнка: Фамилии Нет Иоанн Алексеевич

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фамилии Нет Иоанн Алексеевич

Изборск Николаевская церковь Псковской губернии
Смерть
Неизвестно
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