Белкин Александр Феофилактович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1863
Дата смерти1924
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1889
Домшино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Николаевская Домшинская (единоверческая) церковь Вологодского уезда
Рождение ребёнка
10.10.1890
Дочь: Комиссарова Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Белкина Варвара Дементьевна
Рождение ребёнка
17.10.1894
Сын: Белкин Афанасий Александрович
Мать ребёнка: Белкина Варвара Дементьевна
Рождение ребёнка
01.10.1897
Сын: Белкин Яков Александрович
Мать ребёнка: Белкина Варвара Дементьевна
Рождение ребёнка
26.07.1899
Дочь: Соловьева Евдокия Александровна
Мать ребёнка: Белкина Варвара Дементьевна
Рождение ребёнка
27.07.1903
Дочь: Головкина Васса Александровна
Мать ребёнка: Белкина Варвара Дементьевна
Смерть
1924