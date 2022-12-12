Белкина Варвара Дементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1889
Домшино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Николаевская Домшинская (единоверческая) церковь Вологодского уезда
Рождение ребёнка
10.10.1890
Дочь: Комиссарова Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Белкин Александр Феофилактович
Рождение ребёнка
17.10.1894
Сын: Белкин Афанасий Александрович
Отец ребёнка: Белкин Александр Феофилактович
Рождение ребёнка
01.10.1897
Сын: Белкин Яков Александрович
Отец ребёнка: Белкин Александр Феофилактович
Рождение ребёнка
26.07.1899
Дочь: Соловьева Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Белкин Александр Феофилактович
Рождение ребёнка
27.07.1903
Дочь: Головкина Васса Александровна
Отец ребёнка: Белкин Александр Феофилактович
Смерть
Неизвестно