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Белкина Варвара Дементьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.02.1889

Муж: Белкин Александр Феофилактович

Домшино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Николаевская Домшинская (единоверческая) церковь Вологодского уезда
Рождение ребёнка
10.10.1890

Дочь: Комиссарова Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Белкин Александр Феофилактович

Леушкино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.10.1894

Сын: Белкин Афанасий Александрович

Отец ребёнка: Белкин Александр Феофилактович

Леушкино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.10.1897

Сын: Белкин Яков Александрович

Отец ребёнка: Белкин Александр Феофилактович

Рождение ребёнка
26.07.1899

Дочь: Соловьева Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Белкин Александр Феофилактович

Леушкино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.07.1903

Дочь: Головкина Васса Александровна

Отец ребёнка: Белкин Александр Феофилактович

Леушкино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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