Головкина (Белкина) Васса Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головкина (Белкина) Васса Александровна

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Место рождения

Леушкино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

27.07.1903

Дата смерти

19.08.1979

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1903

Отец: Белкин Александр Феофилактович

Мать: Белкина Варвара Дементьевна

Леушкино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.11.1925

Сын: Головкин Петр Николаевич

Отец ребёнка: Головкин Николай Иванович

Леушкино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.09.1930

Дочь: Абакумова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Головкин Николай Иванович

Рождение ребёнка
05.03.1937

Дочь: Величутина Мария Николаевна

Отец ребёнка: Головкин Николай Иванович

Леушкино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Фаина Николаевна

Отец ребёнка: Головкин Николай Иванович

Смерть
19.08.1979
Похороны
Неизвестно
Леушкино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Похороны
Неизвестно
Леушкино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
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