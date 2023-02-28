Головкина (Белкина) Васса Александровна
Место рождения
Дата рождения27.07.1903
Дата смерти19.08.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1903
Рождение ребёнка
?.11.1925
Отец ребёнка: Головкин Николай Иванович
Рождение ребёнка
03.09.1930
Дочь: Абакумова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Головкин Николай Иванович
Рождение ребёнка
05.03.1937
Дочь: Величутина Мария Николаевна
Отец ребёнка: Головкин Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Фаина Николаевна
Отец ребёнка: Головкин Николай Иванович
Смерть
19.08.1979
Похороны
Неизвестно
Похороны
Неизвестно